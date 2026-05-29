Cantiere Pedemontana weekend di passione per la viabilità e accesso complicato alla Valassina a Desio | operai al lavoro domani e domenica

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantiere sulla Pedemontana provocherà disagi significativi alla viabilità nel fine settimana, con lavori previsti sia sabato che domenica. L’accesso alla Valassina a Desio sarà particolarmente complicato, con strade chiuse o ridotte a una corsia. Le autorità hanno comunicato che le deviazioni saranno in vigore per consentire le operazioni di manutenzione. Nessuna indicazione su eventuali orari di riapertura o alternative di percorso specifiche. La situazione si protrarrà fino alla conclusione dei lavori.

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Desio (Monza e Brianza), 29 maggio 2026 –  La città si prepara a un nuovo fine settimana di disagi alla viabilità, questa volta più pesanti del solito. I cantieri di Pedemontana entrano infatti in una fase particolarmente invasiva, legata allo spostamento dei cavi e dei tralicci dell’alta tensione della linea “Cislago–Dalmine”. Un intervento complesso, che richiede massima sicurezza e che, non a caso, l’amministrazione ha preteso venisse programmato esclusivamente nel weekend. Domani e domenica, dalle 7 alle 18, la circolazione subirà modifiche significative, con due chiusure che avranno un impatto diretto sui collegamenti verso la Valassina e, in particolare, sull’accesso a Desio Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cantiere Pedemontana, weekend di passione per la viabilità e accesso complicato alla Valassina a Desio: operai al lavoro domani e domenica
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