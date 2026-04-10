Colosso Pedemontana sopralluogo sul cantiere | 300 operai al lavoro per realizzare le gallerie

Nella giornata del 10 aprile 2026, un sopralluogo sul cantiere di Pedemontana ha portato alla luce i lavori in corso nella galleria Arcore 3, tratto C. Attualmente, circa 300 operai sono impegnati nella realizzazione delle gallerie, con circa 150.000 metri cubi di terreno rimossi nella zona. La quantità di terreno spostato ha richiamato l’attenzione, comparandola a eventi naturali come la frana della Val Brembana del 2015.

Arcore (Monza Brianza), 10 aprile 2026 – Dentro Pedemontana, in quella che sarà la galleria Arcore 3, Tratta C, 150mila metri cubi di terreno smosso, come la frana della Val Brembana nel 2015. Una lunga lingua di terra brulla in mezzo a due montagne che fanno sentire piccoli quando si alza lo sguardo. https:www.ilgiorno.itmilanocronacala-milano-meda-a-pagamento-scattano-48538b7f Il cantiere. Al lavoro ci sono 300 persone al giorno. I mezzi vanno e vengono. “Lo scavo è tradizionale – spiega Matteo Falgari, direttore opere civili della tratta C –. Si toglie la terra, si costruisce la scatola che diventerà il tunnel, sotto il piano strada, e si ricopre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colosso Pedemontana, sopralluogo sul cantiere: 300 operai al lavoro per realizzare le gallerie Tangenziale Nord-Est, sopralluogo sul cantiere: "Al lavoro per reperire ulteriori finanziamenti"Sopralluogo congiunto di Regione Toscana e Provincia di Pisa, nella mattinata di mercoledì 25 marzo, sul cantiere della Tangenziale Nord Est. Sopralluogo sul cantiere del centro logistico Eurospin: oltre 600 i posti di lavoro previsti [FOTO]Nel terreno dell’ex Burgo in via Piaggio l'importante insediamento che sarà tra i più grandi del Centrosud.