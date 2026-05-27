Desio per due giorni in parte bloccata per il cantiere di Pedemontana

Per due giorni, parte di Desio sarà bloccata a causa di lavori sul cantiere di Pedemontana. Gli interventi sono programmati durante il fine settimana per ridurre l’impatto sul traffico e sui pendolari, studenti e residenti. La chiusura temporanea riguarda alcune strade della città, che saranno interessate dai lavori di ristrutturazione e ampliamento della rete stradale. La gestione delle chiusure mira a limitare i disagi durante i giorni feriali.

Il cantiere di Pedemontana entra nel vivo e parte della città si blocca per due giorni. Succede a Desio, ma gli interventi verranno eseguiti durante il fine settimana per evitare un ulteriore congestionamento del traffico e disagi a pendolari studenti.I lavori di Pedemontana nel fine settimanaI. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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