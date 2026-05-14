Canoa velocità | Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a Brandeburgo

Nella seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa a Brandeburgo, si sono svolte le qualificazioni della prima giornata. Durante la sessione pomeridiana, due atleti italiani hanno conquistato l'accesso alla finale A nelle rispettive discipline. Casadei e Di Liberto hanno ottenuto il passaggio alla fase finale nel C1 1000 e nel K1 200, rispettivamente. La competizione prosegue fino a domenica 17, con le finali in programma negli ultimi giorni.

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La sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a Brandeburgo fino a domenica 17, continua a riservare soddisfazioni ai colori azzurri. Spiccano la qualificazione alla finale A del C1 1000 metri conquistata da Gabriele Casadei e quella nel K1 200 metri centrata da Andrea Domenico Di Liberto. Gabriele Casadei domina la prima semifinale del C1 1000 metri uomini e approda in finale A con 04:10.62, secondo miglior tempo per lui, mentre Carlo Tacchini chiude la seconda in ottava posizione con 04:31.05 e deve accontentarsi della finale C. Nella terza semifinale del K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto è secondo in 36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a Brandeburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffioSi apre con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: a Szeged, in Ungheria, nella specialità olimpica del... Canoa velocità, il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo. Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a BrandeburgoLa sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, scattata a Brandeburgo, in... Temi più discussi: Canoa, Tacchini e Casadei argento nel C2 500 in Coppa del mondo; Coppa del Mondo di Canoa Velocità, Tacchini-Casadei conquistano l’argento nel C2 500 metri; Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffio; Canoa Velocità, Coppa del Mondo Szeged 2026: Gabriele Casadei è bronzo nel C1 1000. Sarà il tempio ungherese di Szeged a dare il via all’edizione 2026 della Coppa del Mondo di canoa velocità. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio saranno 22 gli azzurri convocati, 15 uomini e 7 donne. Approfondisci qui shorturl.at/8ZHFK @federcanoa x.com Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a BrandeburgoLa sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a ... oasport.it Canoa velocità, il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo. Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a BrandeburgoLa sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, scattata a Brandeburgo, in Germania, ... oasport.it