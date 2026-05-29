Canada il mercante della morte confessa | ha venduto 1.200 kit per il suicidio in tutto il mondo

Un uomo canadese di 60 anni ha ammesso di aver venduto circa 1.200 kit per il suicidio attraverso un sito internet, distribuendoli in 41 Paesi, tra cui l’Italia. La confessione riguarda la vendita di questi dispositivi, senza specificare le modalità di distribuzione o le piattaforme utilizzate. La notizia è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sulle indagini in corso o sulle eventuali accuse formali.

Kenneth Law, un sessantenne canadese, ha confessato di aver venduto online migliaia di kit per il suicidio in 41 Paesi del mondo, Italia compresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cristiano Malgioglio: “Dopo la morte di mia madre ho tentato il suicidio, non sapevo vivere senza di lei”Cristiano Malgioglio ha reso noto di aver tentato il suicidio in seguito alla morte della madre, dichiarando di aver sofferto molto e di non riuscire...

La figlia della badante precipitata dal balcone a Selargius: “Qualcuno le ha fatto del male, non è suicidio”La figlia di una donna di 66 anni, precipitata da un balcone al terzo piano in un'abitazione di Selargius, ha dichiarato che sua madre non si sarebbe...