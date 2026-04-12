Cristiano Malgioglio | Dopo la morte di mia madre ho tentato il suicidio non sapevo vivere senza di lei

Cristiano Malgioglio ha reso noto di aver tentato il suicidio in seguito alla morte della madre, dichiarando di aver sofferto molto e di non riuscire a vivere senza di lei, che definisce un pilastro fondamentale della sua vita. La confessione è stata fatta pubblicamente, per la prima volta, attraverso un'intervista o un intervento mediatico.

Cristiano Malgioglio ha raccontato per la prima volta di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre: "Ho sofferto tanto, non potevo vivere senza di lei, era un pilastro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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