Campobasso Rizzetta chiarisce | il focus resta sulla squadra locale
Il presidente del Campobasso ha dichiarato che il focus resta sulla squadra locale, escludendo cambiamenti significativi nella gestione. Nessuna indicazione ufficiale sulla relazione tra Rizzetta e il società napoletana. Le questioni internazionali non sono state affrontate nel dettaglio e non si prevedono interventi imminenti legati a dossier esteri. La priorità rimane la squadra e il campionato, senza modifiche nella strategia attuale.
? Domande chiave Cosa nasconde davvero il legame tra Rizzetta e il Napoli?. Come influenzeranno i dossier internazionali la gestione del Campobasso?. Perché il presidente ha deciso di rispondere ufficialmente alle voci?. Quali progetti concreti riguardano il nuovo stadio per la città?.? In Breve Incontro con i giornalisti fissato per il 12 giugno presso l'Axum Molinari Stadium.. Rizzetta opera come advisor internazionale per gruppi finanziari globali nel settore sportivo.. Progetto infrastrutturale punta alla creazione di un impianto moderno e sostenibile a Campobasso.. Obiettivo crescita tramite sinergie con diverse realtà imprenditoriali del territorio molisano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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