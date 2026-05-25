Campobasso Rizzetta chiarisce | il focus resta sulla squadra locale

Notizia in breve

Il presidente del Campobasso ha dichiarato che il focus resta sulla squadra locale, escludendo cambiamenti significativi nella gestione. Nessuna indicazione ufficiale sulla relazione tra Rizzetta e il società napoletana. Le questioni internazionali non sono state affrontate nel dettaglio e non si prevedono interventi imminenti legati a dossier esteri. La priorità rimane la squadra e il campionato, senza modifiche nella strategia attuale.