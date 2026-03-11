La consigliera presa a pugni in strada da un abusivo | Aveva detto che me l' avrebbe fatta pagare

La consigliera Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in circoscrizione 6 a Torino, è stata colpita con un pugno da un uomo mentre si trovava davanti al complesso residenziale pubblico di via Ghedini 12. L’aggressore, un uomo che aveva già minacciato di farle pagare in precedenza, si trovava sul luogo e l’ha colpita durante un episodio che si è verificato in strada.

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 a Torino, è stata vittima di un'aggressione mentre si trovava davanti al complesso residenziale pubblico di via Ghedini 12, più volte oggetto di sue iniziative contro le occupazioni abusive e il degrado. La violenza è avvenuta.