Nella notte del 14 aprile, alla stazione, si sono verificati danni a un treno e a alcune strutture. Le autorità hanno subito avviato le indagini e sono riuscite a identificare i tre giovani coinvolti nell’episodio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a chiarire quanto accaduto, portando all’individuazione dei responsabili. La polizia ha comunicato che i tre sono stati rintracciati e sono in stato di fermo.

Non l’hanno fatta franca i protagonisti della notte di idiozia del 14 aprile alla stazione ferroviaria di Chiavenna, dove i loro vandalismi - per un ammontare stimato in oltre 60mila euro – si sono tradotti anche in pesanti disagi, la mattina successiva, per chi sarebbe dovuto salire in treno per recarsi a scuola e al lavoro. Gli autori sono due giovani italiani di 21 e 20 anni e una minorenne di 17, identificati grazie alle indagini della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone in coordinamento con la Procura dei minorenni di Milano e svolte dal comando carabinieri di Chiavenna guidato dal Capitano Aldo Leone. Decisivi la sinergia con la polizia locale di Chiavenna, le analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza comunali e l’ascolto di diversi testimoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danni al treno e in stazione, identificati i 3 responsabili

I LADRI ARRIVANO IN TRENO, INCASTRATI DAL BIGLIETTO NON PAGATO | 19/02/2026

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