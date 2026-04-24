Angola Westbrook Racing ESA ed EOMAP insieme per monitorare l’ambiente nel campionato E1

Angola Westbrook Racing, l’Agenzia Spaziale Europea e EOMAP hanno collaborato per monitorare l’ambiente durante il campionato E1. La collaborazione prevede l’utilizzo di tecnologie satellitari per rilevare dati ambientali in tempo reale. Lake Como si sta preparando ad accogliere questa iniziativa, che mira a integrare pratiche sostenibili nel mondo dello sport. L’obiettivo è di utilizzare immagini satellitari per analizzare le condizioni ambientali in modo preciso e continuativo.

Lake Como si prepara a diventare il punto di partenza di una nuova frontiera nella sostenibilità sportiva. Il 23 aprile 2026 Angola Westbrook Racing ha annunciato una partnership strategica con EOMAP, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con l’obiettivo di integrare tecnologie di osservazione della Terra nel monitoraggio ambientale del campionato E1. Il progetto debutterà ufficialmente durante la tappa del Lago di Como, in programma il 24 e 25 aprile, introducendo un approccio scientifico e avanzato per valutare l’impatto delle competizioni di motonautica elettrica sugli ecosistemi acquatici. Un nuovo modello di sostenibilità per lo sport.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Angola Westbrook Racing, ESA ed EOMAP insieme per monitorare l’ambiente nel campionato E1 Notizie correlate Westbrook Racing sceglie Visit Angola come title partner: nuova alleanza internazionale nel segno di sport, turismo e sostenibilitàWestbrook Racing amplia il proprio profilo internazionale e annuncia una nuova partnership destinata a rafforzarne la presenza nel panorama globale...