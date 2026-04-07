Max Verstappen ha evidenziato alcuni rischi legati al racing GT3, mettendo in luce le sfide che questa categoria presenta. Le sue osservazioni sono state condivise con la squadra, sottolineando aspetti pratici e potenziali criticità riscontrate durante le competizioni. La discussione riguarda soprattutto la sicurezza e la gestione delle vetture in gara, senza entrare in dettagli specifici sui singoli incidenti o sugli eventuali miglioramenti necessari.

"> I timori crescenti di Red Bull: le parole di Max Verstappen. Le recenti dichiarazioni di Max Verstappen, che ha parlato della necessità di utilizzare la pausa per affrontare i problemi di Red Bull, rappresentano un campanello d’allarme per il team. Verstappen ha espresso preoccupazioni riguardo alla direzione in cui sta andando la monoposto RB22, suggerendo che potrebbe prendere in considerazione un ritiro, un segnale inquietante per la scuderia che ha costruito la propria operatività attorno a lui nel corso degli anni. Alcuni esperti del settore hanno evidenziato che le critiche di Verstappen potrebbero non tener conto di come i cambiamenti proposti possano influenzare l’intero team, non solo le sue performance personali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Max Verstappen dimostra a Red Bull i rischi del racing GT3.

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