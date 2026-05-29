Dal 29 al 31 maggio, il Climbing Stadium di Arco di Trento accoglie quasi 200 giovani atleti provenienti da tutta Italia per il Campionato Italiano Giovanile di Arrampicata. La competizione coinvolge le categorie Under 11, Under 13 e Under 15, con partecipanti che si sfidano su diverse discipline di arrampicata. La manifestazione si svolge nell’arco di tre giorni, offrendo una vetrina importante per i talenti emergenti del settore.

Dal 29 al 31 maggio il Climbing Stadium di Arco di Trento ospita il Campionato Italiano Giovanile dedicato alle categorie Under 11, Under 13 e Under 15. Tre giorni di gare tra Boulder, Lead e Speed con quasi 200 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco di Trento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione giovanile dell’arrampicata sportiva italiana. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio andrà infatti in scena il Campionato Italiano Giovanile U11, U13 e U15, manifestazione che porterà sulle pareti del Climbing Stadium quasi 200 giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionato Italiano Giovanile di Arrampicata: quasi 200 giovani talenti ad Arco per il tricolore U11, U13 e U15

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