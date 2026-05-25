Campionato Italiano Giovanile arrampicata 2026 assegnati 18 titoli tricolori ad Arco
Durante il Campionato Italiano Giovanile di arrampicata, svolto al Centro Tecnico Federale di Arco, sono stati assegnati 18 titoli italiani nelle categorie U17, U19 e U21. La manifestazione si è svolta in tre giorni di gare intense e competitive.
Tre giorni di gare spettacolari al Centro Tecnico Federale di Arco per il Campionato Italiano Giovanile U17, U19 e U21 di arrampicata sportiva. Assegnati 18 titoli italiani tra Speed, Boulder e Lead, con centinaia di giovani atleti protagonisti sulle pareti trentine. Si è concluso ad Arco il Campionato Italiano Giovanile 2026 di arrampicata sportiva dedicato alle categorie U17, U19 e U21. Tre intense giornate di gare hanno animato il Centro Tecnico Federale tra prove di Speed, Boulder e Lead, regalando spettacolo continuo e assegnando complessivamente 18 titoli tricolori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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