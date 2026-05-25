Durante il Campionato Italiano Giovanile di arrampicata, svolto al Centro Tecnico Federale di Arco, sono stati assegnati 18 titoli italiani nelle categorie U17, U19 e U21. La manifestazione si è svolta in tre giorni di gare intense e competitive.

Tre giorni di gare spettacolari al Centro Tecnico Federale di Arco per il Campionato Italiano Giovanile U17, U19 e U21 di arrampicata sportiva. Assegnati 18 titoli italiani tra Speed, Boulder e Lead, con centinaia di giovani atleti protagonisti sulle pareti trentine. Si è concluso ad Arco il Campionato Italiano Giovanile 2026 di arrampicata sportiva dedicato alle categorie U17, U19 e U21. Tre intense giornate di gare hanno animato il Centro Tecnico Federale tra prove di Speed, Boulder e Lead, regalando spettacolo continuo e assegnando complessivamente 18 titoli tricolori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionato Italiano Giovanile arrampicata 2026, assegnati 18 titoli tricolori ad Arco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FOCUS – Giorgia Tesio | Dieci anni al vertice, dalloro giovanile al titolo italiano 2025

Notizie e thread social correlati

Campionato Italiano Lead 2026 ad Arco: semifinali e finali in diretta su Climbing TVIl Campionato Italiano Lead 2026 si svolgerà il 16 e 17 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Arco.

Ju Jitsu, Tricolori giovanili a Catania: 565 atleti e 108 titoli assegnatiA Catania si sono svolti tre giorni di gare di ju jitsu al PalaGhiaccio, coinvolgendo 565 atleti nelle categorie U14, U16 e U18.

Temi più discussi: VELOCITÀ E VERTICALITÀ PROTAGONISTE DELLA SCENA MONDIALE DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA; Unità Interna Bradisismica Città Metropolitana NA non rileva criticità; Molinella (BO): 43enne arrestata dai Carabinieri per aggressione ai passanti in corso Giuseppe Mazzini; ‘Natura fantastica. Aspettando Coppedè 2027’ a Corrado Veneziano.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio il Climbing Stadium di Arco di Trento ospiterà il Campionato Italiano Giovanile U21, evento clou per le giovani promesse dell’arrampicata sportiva italiana. lamilano.it/trento/arco/ca… x.com

Arrampicata sportiva, ad Arco i Campionati Italiani Giovanili 2026: oltre 400 talenti in garaDal 22 al 24 maggio il Climbing Stadium ospita il grande evento nazionale dedicato alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21 Il Centro Tecnico Federale FASI ... sportface.it

Campionato Italiano Giovanile U21 di Arrampicata: oltre 400 atleti in gara ad ArcoDa venerdì 22 a domenica 24 maggio il Climbing Stadium di Arco di Trento ospiterà il Campionato Italiano Giovanile U21, evento clou per le giovani promesse dell’arrampicata sportiva italiana. Più di ... lamilano.it