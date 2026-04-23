Durante la quarta tappa delle Italian Series of Poker, si sono registrati diversi momenti di grande tensione al tavolo finale. In particolare, due river hanno cambiato completamente l'esito di mani considerate già vinte, una delle quali si è verificata proprio mentre i giocatori erano in bolla. Questi episodi hanno contribuito a rendere la giornata ricca di colpi di scena e di azioni imprevedibili.

La quarta tappa delle Italian Series of Poker ha regalato tantissimi colpi spettacolari. Un paio di river, uno tra l'altro in bolla piena, hanno ribaltato mani che parevano scritte. Lo scontro tra Venneri e Delrio però è stato davvero epico perché è stata giocata ogni singola strada. Ecco cosa è successo Ogni festival, più o meno, viene ricordato per una mano clamorosa. Può essere uno scoppio oppure una carta fortunata al river che cambia le sorti di un giocatore. Al Main Event ISOP la mano tra Venneri e Delrio ha visto entrambi i giocatori chiedersi come farle mettere tutte all'avversario. E su ogni strada Spulciando i vari tornei che si sono giocati in questo 2026 non ci sono state novità di rilievo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La mano più incredibile giocata al Main Event ISOP

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