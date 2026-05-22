Attualmente si sta disputando il penultimo incontro prima del main event nel torneo europeo dei mediomassimi 2026. Sul ring si stanno affrontando due pugili in una sfida valida per la categoria dei welter, con i combattimenti che proseguono senza sosta. A pochi minuti dall’atteso match principale, gli appassionati seguono con attenzione le fasi finali di questa sessione. La diretta viene aggiornata in tempo reale per offrire un quadro completo della serata di incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 In questo momento siamo al match prima del main event: Ratemi vs Salzillo per i pesi welter. 22.41 Buonasera e benvenuti alla diretta di D’Ortenzi-Parzeczewski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA, grande occasione per l’azzurro Luca D’Ortenzi. Il Palasport di Guidonia è pronto per vivere una serata di grande boxe con dei titoli in palio. Soprattutto quello riguardante Luca D’Ortenzi che sale sul ring davanti al proprio pubblico italiano per sfidare il forte polacco Robert Parzeczewski in una sfida che mette in palio la cintura europea libera dei mediomassimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: manca solo un match al main event!

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Guidonia capitale d'Europa : Luca DOrtenzi sfida Parzeczewski per lEBU Gold

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