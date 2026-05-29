CAMPER OSTERIA ITALIA | IL NUOVO MEZZOGIORNO DI RAI1 E LA GARA DEGLI OSTI

Notizia in breve

Camper si trasforma in Camper Osteria Italia, mantenendo Peppone Calabrese alla conduzione. Il programma, trasmesso su Rai1, cambia nome e formato, puntando su un nuovo stile. La trasmissione si concentra su esperienze di cucina e tradizioni italiane, con una formula rivista rispetto al passato. La produzione ha annunciato il cambio attraverso comunicati ufficiali, senza specificare ulteriori dettagli sul nuovo format.