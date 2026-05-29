CAMPER OSTERIA ITALIA | IL NUOVO MEZZOGIORNO DI RAI1 E LA GARA DEGLI OSTI
Camper si trasforma in Camper Osteria Italia, mantenendo Peppone Calabrese alla conduzione. Il programma, trasmesso su Rai1, cambia nome e formato, puntando su un nuovo stile. La trasmissione si concentra su esperienze di cucina e tradizioni italiane, con una formula rivista rispetto al passato. La produzione ha annunciato il cambio attraverso comunicati ufficiali, senza specificare ulteriori dettagli sul nuovo format.
Camper si rinnova, cambia titolo e format diventando Camper Osteria Italia mentre alla conduzione c’è sempre Peppone Calabrese. Le novità del mezzogiorno estivo di Rai1. Da lunedì 1° giugno, a partire dalle 12.00, fino al 4 settembre, torna la nuova stagione di Camper, il programma quotidiano condotto da Peppone Calabrese che accompagna il mezzogiorno di Rai1 per tutta l’estate. Con una grande novità a partire dal titolo, che al marchio Camper aggiunge Osteria Italia. Infatti, ogni settimana si sfideranno in studio due osterie provenienti da diverse parti del nostro Paese. Ogni giorno Peppone racconterà, attraverso i collegamenti con i paesi delle osterie, il contesto sociale e culturale in cui le materie prime vengono prodotte, restituendo al pubblico lo spirito di ogni territorio. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ep. 735, Due giorni in PARADISO con amici speciali
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