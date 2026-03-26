A giugno, l’estate televisiva di Rai1 riparte con una programmazione rinnovata e senza la presenza di Antonella Clerici. Il programma dedicato al mezzogiorno estivo torna in onda, con Peppone riconfermato alla conduzione. La rete si prepara a un nuovo ciclo di trasmissioni, mantenendo alcuni volti noti e introducendo eventuali novità nella griglia di programmazione.

L’estate televisiva di Rai1 si prepara a un nuovo cambio di passo. Con l’arrivo di giugno, il mezzogiorno della rete ammiraglia tornerà a parlare di viaggi, tradizioni e sapori grazie alla riconferma di Camper, il programma che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico estivo con un linguaggio semplice, diretto e profondamente legato al territorio italiano. A guidare la nuova stagione sarà ancora Peppone, alias Giuseppe Calabrese, che ha saputo trasformare il format in un appuntamento familiare per chi resta a casa nei mesi più caldi. La scelta della Rai arriva mentre Antonella Clerici si prepara alla pausa estiva anticipata del suo È sempre mezzogiorno, lasciando spazio a un contenitore che ha dimostrato di saper reggere la sfida degli ascolti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Camper, Peppone riconfermato: il mezzogiorno estivo di Rai1 riparte da giugno senza Antonella Clerici

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