Da lunedì 2 giugno il mezzogiorno di Rai1 cambia volto: Antonella Clerici passerà il testimone a Peppone, alias Giuseppe Calabrese, per una nuova stagione di Camper che quest’anno si rinnova anche nel titolo, diventando Camper osteria Italia. L’appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.25, fino al 5 settembre. La scelta della Rai di puntare ancora su Peppone non è casuale: la scorsa estate il programma ha registrato una crescita di oltre un punto di share rispetto all’edizione 2024, confermandosi un riferimento solido per chi resta a casa nei mesi più caldi. Con questi numeri in tasca, la rete ha deciso di investire su un format che funziona, rinnovandolo però con un elemento inedito che promette di aggiungere dinamismo e competizione alla formula già rodata. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Camper Osteria Italia: dal 2 giugno su Rai1 con Peppone

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