Campagna antincendio presidio dei vigili del fuoco a Cammarata

Notizia in breve

I vigili del fuoco hanno istituito un presidio rurale a Cammarata, una delle cinque località siciliane coinvolte nella campagna antincendio. La presenza dei mezzi e del personale sarà permanente durante il periodo di maggiore rischio. La scelta riguarda aree considerate più vulnerabili agli incendi boschivi. La presenza del presidio si protrarrà fino alla fine della stagione estiva.