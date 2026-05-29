Campagna antincendio presidio dei vigili del fuoco a Cammarata
I vigili del fuoco hanno istituito un presidio rurale a Cammarata, una delle cinque località siciliane coinvolte nella campagna antincendio. La presenza dei mezzi e del personale sarà permanente durante il periodo di maggiore rischio. La scelta riguarda aree considerate più vulnerabili agli incendi boschivi. La presenza del presidio si protrarrà fino alla fine della stagione estiva.
Cammarata tra le cinque località siciliane dove sarà attivo un presidio rurale dei vigili del fuoco per la campagna antincendio. È quanto prevede la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana e il corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività di contrasto ai roghi boschivi, firmata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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