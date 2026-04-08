Sicurezza antincendio studenti slovacchi in tirocinio al Comando dei Vigili del fuoco
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ha avviato un tirocinio di specializzazione sulla sicurezza antincendio con un gruppo di sei studenti slovacchi. Gli studenti sono in Italia per un’esperienza formativa presso il comando, che ha deciso di accoglierli per approfondire le loro competenze nel settore. L’iniziativa rientra in un progetto di collaborazione internazionale che mira a favorire lo scambio di conoscenze tra professionisti di diversi paesi.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina apre alla formazione internazionale e ospita un gruppo di sei studenti slovacchi impegnati in un tirocinio di specializzazione sulla sicurezza antincendio.I giovani, quattro ragazze e due ragazzi, provengono dalla Stredná odborná škola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Vigili del Fuoco e Ats insieme in un convegno su sicurezza nei locali e normative antincendio
Coteto, furto al comando dei vigili del fuoco: rubato un divaricatore elettrico a batteriaA fare la scoperta sono stati alcuni pompieri che dopo aver dato l'allarme hanno provato, senza fortuna, ha rincorrere i ladri Un furto alquanto...
Sicurezza antincendio, competenze che salvano la vita, l’Associazione nazionale VdF nelle scuoleManca ancora un approccio educativo proattivo che renda i ragazzi veri protagonisti della propria sicurezza con conoscenze di autoprotezione ... msn.com
Vigili del Fuoco e Ats insieme in un convegno su sicurezza nei locali e normative antincendioL’incontro di lunedì 16 febbraio risponde a un’esigenza emersa soprattutto in seguito al dramma di Crans Montana in Svizzera Bergamo. Sicurezza nei locali in primo piano, per tenere alta la guardia ... bergamonews.it