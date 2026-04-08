Sicurezza antincendio studenti slovacchi in tirocinio al Comando dei Vigili del fuoco

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ha avviato un tirocinio di specializzazione sulla sicurezza antincendio con un gruppo di sei studenti slovacchi. Gli studenti sono in Italia per un’esperienza formativa presso il comando, che ha deciso di accoglierli per approfondire le loro competenze nel settore. L’iniziativa rientra in un progetto di collaborazione internazionale che mira a favorire lo scambio di conoscenze tra professionisti di diversi paesi.