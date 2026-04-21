Il servizio di presidio estivo dei vigili del fuoco sarà attivato anche quest’anno a Bellaria Igea Marina. La conferma arriva da un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha comunicato ufficialmente la presenza dei mezzi e del personale durante la stagione estiva. La decisione riguarda il rafforzamento delle attività di vigilanza e intervento sul territorio, in previsione dei periodi di maggiore afflusso di turisti e cittadini.

"Il presidio estivo dei vigili del fuoco ci sarà anche quest’anno". Filippo Giorgetti rompe gli indugi e annuncia così la conferma del servizio per Bellaria Igea Marina. Sulla data di apertura, però, il sindaco invita alla prudenza: "Non sappiamo ancora quando partirà, perché dipende dalle risorse che ministero e Regione metteranno a disposizione". La cornice resta quella abituale, tra metà giugno e il 31 agosto, ma il calendario definitivo è ancora da fissare. Il Comune continua a spingere sul presidio ed è pronto a sostenerlo anche sul piano economico. "Faremo la nostra parte con un investimento importante: buoni pasto, alloggio e utenze saranno a carico dell’amministrazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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