Beni per 1 milione di euro confiscati a Francesco Schiavone i dettagli sul patrimonio sottratto a Sandokan

Nella giornata odierna sono stati confiscati beni per un valore di un milione di euro a un uomo coinvolto in procedimenti giudiziari. Tra i beni sequestrati ci sono quattro terreni agricoli a Santa Maria la Fossa, che coprono oltre 15 ettari. Questi terreni sono stati restituiti alla collettività e saranno destinati a progetti sociali.

Sono stati confiscati 4 terreni agricoli confiscati, per un valore di oltre 1 milione di euro, in seguito all’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di Francesco Schiavone, detto “Sandokan”. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato finalizzato a restituire alla collettività oltre 15 ettari di terreno, parte della “Tenuta Ferrandelle” a Santa Maria la Fossa (CE), sottraendo così risorse alla criminalità organizzata. Le indagini economico-patrimoniali Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la decisione della Corte di Appello di Napoli – Ottava Sezione Penale – è arrivata in accoglimento di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Beni per 1 milione di euro confiscati a Francesco Schiavone, i dettagli sul patrimonio sottratto a “Sandokan” Articoli correlati GdF Caserta, confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’In accoglimento di istanza formulata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Corte di Appello di Napoli –... Confiscati terreni per un milione di euro al capoclan dei Casalesi SandokanConfisca definitiva da un milione di euro per il capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone Sandokan.