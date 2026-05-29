Un gruppo di pellegrini ha intrapreso un percorso di fede verso Pompei, unendosi nel ricordo di un religioso molto stimato. Durante il cammino, i partecipanti hanno manifestato il loro legame con il divino attraverso preghiere e momenti di riflessione. La visita è stata dedicata alla memoria di una figura religiosa che ha avuto un ruolo importante nel percorso spirituale dei presenti. La giornata si è conclusa con una cerimonia di commemorazione.

? Domande chiave Chi era la figura amata che ha ispirato questo cammino?. Come hanno vissuto i pellegrini il legame con il divino?. Perché questo viaggio è stato diverso da una semplice gita?. Cosa ha permesso di contrastare la frammentazione della vita moderna?.? In Breve Partecipazione di fedeli di Pesche, Filignano, Capriati e Isernia alla giornata spirituale.. Don Berardino Di Silvio e il diacono Antonio Nicolosi hanno guidato il gruppo.. La professoressa Genoveffa Chierchia ha animato il viaggio con un approccio personale.. Dopo la messa alle 12:30 i pellegrini hanno visitato Basilica e scavi archeologici.. Il 21 maggio scorso, la piazza davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta a Isernia ha la partenza di un gruppo di pellegrini diretto alla Madonna di Pompei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cammino di fede verso Pompei: pellegrini uniti nel ricordo di don Bonato

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