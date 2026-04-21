Monferrato in cammino | 90 pellegrini tra fede e colline di Don Bosco

Sabato 18 aprile, un gruppo di circa 90 persone ha percorso le colline del Monferrato astigiano, seguendo un itinerario che richiama le tradizionali passeggiate autunnali del Santo dei giovani. L'evento ha coinvolto appassionati di fede e di paesaggi, che hanno scelto di vivere questa esperienza combinando spiritualità e natura lungo un percorso che si inserisce nel calendario di iniziative locali.

Una novantina di appassionati ha attraversato le colline del Monferrato astigiano sabato 18 aprile, dando seguito a un percorso spirituale e paesaggistico ispirato alle storiche passeggiate autunnali del Santo dei giovani. L’iniziativa denominata Cammini Monferrini di Don Bosco ha la partecipazione di numerosi escursionisti che hanno toccato diversi centri abitati tra Portacomaro e Vignale Monferrato. Il percorso tra fede e territorio: da Portacomaro a Vignale. L’itinerario è iniziato alle ore 8 del mattino nel comune di Portacomaro, dove don Luigino Trinchero ha impartito la benedizione iniziale ai partecipanti. Dopo il momento religioso, il gruppo si è messo in movimento verso Scurzolengo, seguendo una traccia tecnica curata dal CAI di Asti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monferrato in cammino: 90 pellegrini tra fede e colline di Don Bosco Notizie correlate Cammini di Don Bosco: due percorsi tra i vigneti del MonferratoLa domenica imminente vedrà il territorio monferrino animarsi con la terza tappa dei Cammini Monferrini di Don Bosco, un percorso che collegherà... Monferrato, due percorsi tra storia e natura con Don BoscoIl 18 aprile prossimo l’evento In cammino con Don Bosco torna a colorare le terre monferrine, con l’apertura ufficiale delle prenotazioni per...