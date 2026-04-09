Dal 1966 a oggi il cammino di don Giancarlo tra fede e comunità | 60 anni di messa dalla parte del laicato

Il 28 giugno 1966, un sacerdote riminese ha officiato per la prima volta una messa nella chiesa di Bordonchio a Bellaria, dando inizio a un percorso che dura ormai da oltre sessant’anni. Nel corso di questi decenni, don Giancarlo Moretti ha dedicato la sua vita alla comunità locale, con un approccio che si è sempre posto dalla parte del laicato e delle persone che ha incontrato lungo il cammino.

Era il 28 giugno 1966 quando don Giancarlo Moretti, sacerdote riminese classe 1939, celebrava messa per la prima volta, nella chiesa di Bordonchio a Bellaria. Sono trascorsi 60 anni da quella data così significativa e domenica, 12 aprile, don Giancarlo festeggia con parenti, amici e collaboratori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Don Paolino: 60 anni di fede e Radio PlanargiaLa comunità di Bosa e l’intera diocesi piangono la scomparsa di don Paolino Fancello. Don Antonio Tigli: 60 anni di fede e memorie in un libro a LuccaDon Antonio Tigli presenterà il suo nuovo libro, intitolato Una Particella della tua creazione – Espressione di una esperienza di amore coinvolgente,...