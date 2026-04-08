Camion sbanda e si schianta in galleria | traffico nel caos sulla Provinciale

Una mattina movimentata sulla Provinciale Sp510, la strada che collega il Lago d'Iseo alla Valcamonica. Un camion ha perso il controllo e si è schiantato all’interno di una galleria, causando disagi e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La viabilità lungo la tratto è rimasta compromessa per alcune ore.

Mattinata difficile per chi si è messo in viaggio all’alba lungo la Sp510, la direttrice che collega il Lago d'Iseo alla Valcamonica. A mandare in crisi la circolazione è stato un incidente avvenuto poco dopo le 5 nella galleria Montecognolo, nel territorio di Iseo, dove un mezzo pesante ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto si schianta contro un bus sulla Provinciale: traffico nel caos e lunghe codeMattinata complicata quella di oggi, lunedì 2 marzo, a Nuvolera, dove un’auto e un autobus di linea di Arriva Italia sono rimasti coinvolti in un... Camion invade carreggiata opposta, caos in A1 Temi più discussi: L'auto sbanda, esce di strada e finisce nel fosso: coppia ferita e trasportata in ospedale; Tir sbanda e si ribalta al casello dell'A28: miracolato il camionista; Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni; Auto contro camion sulla Pedemontana: grave un uomo di 63 anni. Camion sbanda e si ribalta. Odissea sulla Superstrada 36Un’altra giornata da incubo per gli automobilisti che percorrono la Superstrada 36. Questa volta è accaduto vicino all’uscita di Verano, in direzione Milano, quando un camion ha iniziato a sbandare ... ilgiorno.it Superstrada 36 da incubo. Camion sbanda e si ribalta. Ennesima giornata in codaUn’altra giornata da incubo per gli automobilisti che percorrono la Superstrada 36. Questa volta è accaduto vicino all’uscita di Verano Brianza, in direzione di Milano, quando un camion ha iniziato a ... ilgiorno.it QUESTA NOTTE AUTO SBANDA E VIENE TRAVOLTA DA DUE CAMION: PERDE LA VITA 48ENNE FIRENZE. E’ successo poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 26 marzo, nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole. In una tragica carambola, l’auto pe - facebook.com facebook