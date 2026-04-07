Due incidenti sull' autostrada A2 | traffico in tilt per le strade di Salerno

Due incidenti si sono verificati sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Battipaglia e Salerno in direzione nord. La collisione ha causato il blocco totale del traffico, con lunghe code e disagi per gli automobilisti che percorrevano quella zona. La circolazione è rimasta sospesa per alcune ore mentre le autorità intervenivano per soccorrere le persone coinvolte e rimuovere i mezzi incidentati.

La situazione, già resa complessa dall’elevato numero di veicoli in rientro dopo le festività pasquali, è rapidamente degenerata, provocando lunghe code e tempi di percorrenza ben oltre la norma Traffico paralizzato e disagi diffusi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove la circolazione è andata in crisi in seguito a due incidenti verificatisi nel tratto compreso tra Battipaglia e Salerno, in direzione nord. La situazione, già resa complessa dall’elevato numero di veicoli in rientro dopo le festività pasquali, è rapidamente degenerata, provocando lunghe code e tempi di percorrenza ben oltre la norma. Per molti automobilisti il viaggio si è trasformato in una vera odissea: chilometri di incolonnamenti, avanzamenti a passo d’uomo e soste prolungate sotto stress hanno caratterizzato la giornata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incendio e guerriglia sull'autostrada A2 tra ultras di Casertana e Catania, traffico in tilt: emessi 29 DaspoLa Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso...

Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud.

Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tilt; Schianto tra tir lungo l'autostrada A14: interviene l’elisoccorso, grave un camionista; Incidenti in autostrada, due feriti dopo lo scontro tra auto.

Scontro tra due auto in A14, muore 21enne. Grave una ventenneAltri sei giovani sono stati portati in ospedale. L'incidente ieri sera attorno alle 23 sulla diramazione per Ravenna ... rainews.it

Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzatoLo schianto nei pressi di una galleria sull'A4, tra Sesto San Giovanni e Cinisello. Chiuso il tratto tra Monza e Cormano ... milanotoday.it

Due incidenti in poche ore tra Cavour e Angrogna: un 46enne perde la vita, una donna ferita e un 26enne trasportato d’urgenza in ospedale - facebook.com facebook

A Stromboli due incidenti per un isolano e una turista mentre scalano il cratere. A dare l'allarme parenti e amici x.com