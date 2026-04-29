Camion si ribalta e perde il carico caos in autostrada | code di 7 chilometri - IN AGGIORNAMENTO

Questa mattina, sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova, un camion si è ribaltato poco dopo le 6. L’incidente ha causato la perdita di parte del carico e ha provocato lunghe code di circa sette chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze di polizia per gestire la situazione e regolare il traffico. La strada è rimasta chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per le operazioni di rimozione.

Mattinata di caos in autostrada. Sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villamarzana verso Padova, poco dopo le 6 di mercoledì 29 aprile, un camion si è ribaltato perdendo parte del carico. L’incidente, avvenuto al chilometro 54, ha reso necessario la chiusura del tratto, con inevitabili.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tir si ribalta in autostrada e perde il carico, 5 chilometri di coda fra Vasto e TermoliIl conducente è stato estrato dai vigili del fuoco di Campobasso e portato in ospedale; al momento il traffico scorre su una corsia in nord e due... Leggi anche: Camion si schianta, caos totale in autostrada: code per chilometri, tutto bloccato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente in via Messina Marine, camion si ribalta: strada chiusa e traffico in tilt; Incidente sulla provinciale 231 a Bitonto: coinvolti camion e auto, mezzo pesante si ribalta; Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, un uomo al pronto soccorso; Incidente stradale a Lombardore: camion abbatte il guardrail e si ribalta, due feriti. Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, un uomo al pronto soccorsoPiombino, il mezzo stava uscendo per un intervento. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ambulanze sul posto ... lanazione.it Camion dei vigili del fuoco si ribalta, terribile incidente: quattro persone coinvolteUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 25 aprile a Piombino, in provincia di Livorno, dove un camion dei vigili del fuoco si è ... thesocialpost.it Moto contro un camion a Sant’Onofrio: grave un uomo - facebook.com facebook Euro NCAP 2026, 5 camion su 7 ottengono il punteggio massimo x.com