Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro | Nel 2027 torno a giocare tornei Wta

Camila Giorgi ha annunciato ufficialmente il suo ritorno alle competizioni Wta. La tennista italiana ha risposto a una domanda su Instagram, confermando che riprenderà a partecipare ai tornei nel 2027. La notizia arriva dopo un periodo di assenza dal circuito professionistico, che aveva seguito il suo ritiro. La giocatrice ha condiviso questa decisione sui social, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Camila Giorgi tornerà a giocare tornei di tennis nel circuito Wta. Lo ha annunciato la stessa campionessa azzurra su Instagram, rispondendo alla domanda posta da una sua tifosa in risposta a una storia: "Se tornerò in campo? Yes, nel 2027". L'azzurra, ex numero 26 del mondo, ha annunciato poche settimane fa di aspettare il suo primogenito dall'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti e non gioca un match ufficiale nel circuito dal maggio 2024. In carriera ha vinto quattro titoli, tra cui spicca il Wta 1000 di Montreal nel 2021. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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