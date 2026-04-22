Camila Giorgi annuncia il rientro | Nel 2027 torno in campo

Camila Giorgi ha annunciato tramite una story su Instagram il suo ritorno alle competizioni nel 2027. La tennista ha risposto alle domande dei follower, confermando il suo piano di tornare in campo tra due anni. L’annuncio ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi precisi del rientro.

“Nel 2027 tornerò in campo”. Camila Giorgi annuncia il rientro attraverso una story pubblicata sul proprio profilo Instagram in una serie di risposte alle domande poste dai followers. La tennista di Macerata aveva parlato di un possibile ritorno in campo anche nella recente intervista a Verissimo, a metà marzo, su Canale 5. “Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso”, diceva, parlando del marito, l’ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti: i due aspettano un bambino, un maschietto, che dovrebbe nascere a settembre. I numeri di Camila Giorgi nel circuito Wta. Ex numero 26 del mondo, Giorgi ha vinto quattro titoli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Camila Giorgi annuncia il rientro: “Nel 2027 torno in campo” Notizie correlate Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027, la spiegazione al tifoso: “Corpo e mente”Camila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l'ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l'ha spinta a... Leggi anche: Camila Giorgi conferma: "Sono incinta. Nascerà in Europa". Ritorno in campo? "Forse..." Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner scatenato al Cipriani: canta We are the champions con Laila e Benetton, il video fa impazzire i social; Quanto ha guadagnato Cobolli a Monaco di Baviera? Cifre e dettagli; Montecarlo, il torneo diventa passerella vip: da Bolt a Gregoraci, ma riflettori tutti su Laila Hasanovic. Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito Wta dal 2027. Lo ha annunciato la tennista azzurra in una storia su Instagram. L'ex numero 26 al mondo, che aspetta un figlio, aveva disputato l'ultima ... sport.sky.it Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027, la spiegazione al tifoso: Corpo e menteCamila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l’ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l’ha spinta a riprendere la racchetta in mano. Lo farà per ritrovare ... fanpage.it CAMILA GIORGI: IL RITORNO È UFFICIALE! Dopo la splendida notizia della dolce attesa, l'ex numero 26 del mondo ha confermato via social che il suo viaggio nel circuito WTA non è affatto finito. Il 2027 segnerà il rientro di una delle giocatrici più talen - facebook.com facebook Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA dal 2027 #Tennis #Giorgi #WTA x.com