Cambio ai vertici della Croce Rossa Pirajno Santicchi è la neo presidente

Notizia in breve

Anna Maria Pirajno Santicchi è stata nominata nuova presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambio ai vertici dell’organizzazione. Pirajno Santicchi prende il posto precedente e guiderà il comitato locale. La sua nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui progetti futuri.