Cambio ai vertici della Croce Rossa Pirajno Santicchi è la neo presidente
Anna Maria Pirajno Santicchi è stata nominata nuova presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambio ai vertici dell’organizzazione. Pirajno Santicchi prende il posto precedente e guiderà il comitato locale. La sua nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui progetti futuri.
Anna Maria Pirajno Santicchi è la nuova presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. Attualmente ispettrice delle infermiere volontarie del Comitato, Pirajno Santicchi dovrà lasciare questo incarico per incompatibilità con la presidenza.La neo presidente Anna Maria Pirajno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Massimiliano Geoli neo segretario generale della Croce Rossa ItalianaMassimiliano Geoli è stato nominato nuovo segretario generale della Croce Rossa Italiana.
Pontecagnano, cambio ai vertici di "Città Protagonista": Paolo Toscano eletto presidenteA Pontecagnano Faiano, l’associazione “Città Protagonista” ha scelto un nuovo presidente durante l’ultima riunione del direttivo.
Argomenti più discussi: La Croce Rossa festeggia 150 anni di impegno in Granda; Cosenza: grande cerimonia di cambio al vertice del Naapro.
Dal ricordo di Rossella Casini a un concerto per la pace, dalla storia dell'arte ai giovani cestisti: il programma nei quartieri è ricco di appuntamenti per tutte le età. I quartieri sono il cuore pulsante della vita cittadina. Mercati, parchi, centri civici e spazi associa facebook
Croce Rossa, cambio al timone . Ma lascia la storica volontariaElezioni dopo i veleni delle scorse settimane: Martina Zavatta alla guida del comitato. Nena Benelli dice addio ... ilrestodelcarlino.it
Venezuela, Delcy Rodríguez incontra i vertici della Croce RossaLa presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ricevuto a Caracas la presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc), Kate Forbes, per ... ansa.it