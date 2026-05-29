Cambio ai vertici della Croce Rossa Pirajno Santicchi è la neo presidente

Da padovaoggi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anna Maria Pirajno Santicchi è stata nominata nuova presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambio ai vertici dell’organizzazione. Pirajno Santicchi prende il posto precedente e guiderà il comitato locale. La sua nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui progetti futuri.

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Anna Maria Pirajno Santicchi è la nuova presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana. Attualmente ispettrice delle infermiere volontarie del Comitato, Pirajno Santicchi dovrà lasciare questo incarico per incompatibilità con la presidenza.La neo presidente Anna Maria Pirajno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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