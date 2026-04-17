Pontecagnano cambio ai vertici di Città Protagonista | Paolo Toscano eletto presidente

A Pontecagnano Faiano, l’associazione “Città Protagonista” ha scelto un nuovo presidente durante l’ultima riunione del direttivo. L’avvocato Paolo Toscano è stato nominato a seguito delle dimissioni del precedente presidente. La nomina mira a garantire la continuità nella gestione dell’associazione, che si occupa di iniziative locali. La decisione è stata presa per mantenere stabile l’organizzazione e proseguire con le attività in corso.

A Pontecagnano Faiano il direttivo dell'associazione “Città Protagonista” ha deliberato il rinnovo del proprio organigramma nominando l'avvocato Paolo Toscano come nuovo presidente, al fine di garantire la continuità gestionale a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente uscente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cambio ai vertici di PayPal: Enrique Lores nuovo ceoGià membro del cda, assumerà il ruolo dal primo marzo assieme a quello di presidente. Cambio ai vertici: Bressan alla guida di ADHR GroupADHR Group ha inaugurato il 2026 con la nomina di Elisabetta Bressan (nella foto in alto) nel ruolo di direttore generale.