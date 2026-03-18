Massimiliano Geoli neo segretario generale della Croce Rossa Italiana

Massimiliano Geoli è stato nominato nuovo segretario generale della Croce Rossa Italiana. È entrato nell’organizzazione nel 1998 come volontario e ora assume questa posizione di leadership. La sua carriera all’interno dell’associazione si è sviluppata nel corso degli anni, portandolo a ricoprire ruoli di responsabilità prima di questa nomina. La sua esperienza si concentra principalmente nelle attività di volontariato e gestione organizzativa.

Massimiliano Geoli è il nuovo segretario generale della Croce Rossa Italiana. L’ingegnere muove i primi passi nell’associazione nel 1998 come volontario. Negli anni assume incarichi di crescente responsabilità, distinguendosi in particolar modo nell’ambito dei Giovani: da responsabile del Gruppo Pionieri di Bastia Umbra (Perugia) a ispettore di gruppo e regionale, fino a ricoprire la qualifica di vice ispettore nazionale. Nel suo lungo cammino associativo è direttore della Scuola Nazionale di Formazione giovanile e fa poi parte della governance che gestisce la delicata fase di transizione per il superamento delle componenti volontaristiche.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Tommaso Valle neo segretario generale di Assofranchising "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana": la mostra al Museo del Mare di PorticelloLa "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026.