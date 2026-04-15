Cambiaso Juventus può essere lui il sacrificio dell’estate bianconera Quanto vorrebbe incassare la Vecchia Signora
In vista della prossima sessione di mercato, si parla di un possibile addio di Cambiaso dalla Juventus. La società sta valutando la possibilità di cedere il giocatore, considerando anche le richieste economiche avanzate dall'entourage del calciatore. La trattativa potrebbe determinare un ricavo importante per il club, che sta analizzando le opzioni a disposizione per sistemare la rosa in vista della nuova stagione.
di Angelo Ciarletta Cambiaso Juventus, può essere lui il sacrificio del mercato estivo bianconero. Ecco quanto vorrebbe incassare la società torinese. La Juve riflette sul futuro di Andrea Cambiaso. Secondo un’analisi di Tuttosport, nonostante la stima di Luciano Spalletti, la permanenza del calciatore appare incerta. La società vede in lui la chiave per finanziare i prossimi acquisti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club bianconero punta a ricavare una cifra vicina ai 40 milioni di euro dalla cessione del laterale italiano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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