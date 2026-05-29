Calvo sicuro | La Juve che ho vissuto è stata una famiglia ora mi sembrano più numeri che persone L’unica speranza per i tifosi è Chiellini

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex dirigente juventino ha affermato che la squadra vissuta come una famiglia si è trasformata, secondo lui, in una realtà più numerica che umana. Ha citato Chiellini come unica speranza per i tifosi. Durante un’intervista, ha anche confrontato la Premier League con la Serie A, facendo riferimento all’epoca di gestione Agnelli alla Juventus. Attualmente CEO dell’Aston Villa, ha commentato le differenze tra i due campionati e le dinamiche interne ai club.

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di Luca Fiore Francesco Calvo, CEO dell’Aston Villa, con un passato alla Juventus ha confrontato la Premier League con la Serie A parlando anche dell’era Agnelli. Francesco Calvo, adesso CEO dell’ Aston Villa, con un passato alla Juventus ha parlato al Corriere della Sera delle differenza tra Premier League e Serie A parlando anche di Agnelli e di attualità. Queste le sue parole. DIFFERENZE SERIE A PREMIER LEAGUE – «In Premier c’è una dimensione economica enorme, ma pure la cultura della sconfitta. E il rapporto con i tifosi è diverso: tramite il Fans advisory board, parlano continuamente con la società. E poi i protagonisti sono giocatori e allenatori, proprietari e dirigenti possono lavorare in pace». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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