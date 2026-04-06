Un calciatore ha commentato la propria esperienza in nazionale, affermando di aver vissuto male la settimana trascorsa perché sapeva di non avere molte possibilità di giocare. Ha descritto l’esperienza come una “batosta” e ha condiviso le proprie sensazioni riguardo alla situazione. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, senza ulteriori dettagli sulla squadra o sul ruolo ricoperto.

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© Calcionews24.com - Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. È stata una bella batosta»

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