Durante un'intervista a DAZN, l'ex calciatore ha commentato le recenti tensioni che si sono verificate in settimana, sottolineando che si tratta di una confusione evitabile. Ha anche espresso la volontà di ottenere una vittoria nella prossima partita. Riguardo a Vlahovic, ha detto che si spera non sia la sua ultima presenza nella squadra. Le sue parole si sono concentrate sui temi della preparazione e della speranza di un buon risultato senza entrare in dettagli specifici.

di Luca Fioretti Chiellini a DAZN: «C’è stata un po’ di confusione evitabile in settimana ma vogliamo vincere». Le sue dichiarazioni prima di Juve Fiorentina. Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DIFFICOLTÀ – « Le partite ce l’hanno tutti difficili, quando vai in campo sono i valori tecnici a fare la differenza e dobbiamo metterla in campo. Sarà importante approcciare bene e sfruttare i dettagli e le occasioni. C’è stata un po’ di confusione evitabile in settimana ma siamo in grado di affrontare questa partita e di vincere » VLAHOVIC – « L’importanza di un centravanti come Vlahovic è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha sempre fatto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a DAZN: «C’è stata un po’ di confusione evitabile in settimana ma vogliamo vincere. Vlahovic? La speranza è che non sia la sua ultima qui»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cherubini a DAZN: «Siamo qui anche grazie al lavoro che Chivu ha fatto con noi ma oggi vogliamo rovinargli la festa»di Alberto PetrosilliCherubini, AD del Parma, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni...

“Un’altra morte evitabile a Torretta Antonacci: che sia l’ultima!”L’attenzione sulla vergognosa situazione di Torretta Antonacci non più essere derubricata o rimandata.

#Chiellini a Dazn su #Juve: Ci sono stati tanti cambiamenti e non era facile tenere la barra dritta. Ci sono ancora un po’ di cose da sistemare. Tanti calciatori sono cresciuti e c’è una base da cui ripartire. Nazionale? Non siamo stati umiliati: si è perso solo con x.com

Chiellini a DAZN: Partite difficili per tutti, dobbiamo mettere in campo i nostri valori tecniciGiorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN prima del match tra Juventus e Fiorentina. Le parole del dirigente bianconero: Le difficoltà nel preparare questa partita e le difficoltà del finale di q ... tuttojuve.com

Juventus, Chiellini su Vlahovic: La speranza che non sia la sua ultima partita allo StadiumPrima della sfida dello Stadium contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato così il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini. tuttomercatoweb.com

Inter, Schenone in procura: secondo il procuratore ha incontrato Rocchi prima del derby a San Siro reddit