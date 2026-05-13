Flavio Cattaneo amministratore delegato di Enel anche per il prossimo triennio

L’assemblea degli azionisti di Enel ha approvato la nomina di Flavio Cattaneo come amministratore delegato per il triennio 2026-2028. Contestualmente, è stato approvato anche il bilancio 2025 e una nuova politica di remunerazione dei soci più sostanziosa. La decisione è stata comunicata ufficialmente in una riunione che ha visto l’approvazione di diverse delibere relative alla gestione e alle strategie future dell’azienda.

Energia e clima, il piano di Intesa Sanpaolo: più credito alla transizione. 110 mld per Pmi e famiglie L’ingegnere gestionale leader della trasformazione 4.0: il modello Graded sale in cattedra alla Federico II Pasqualino Monti a.d. di Terna, voto unanime del consiglio d’amministrazione Enel conferma Flavio Cattaneo amministratore delegato, sarà in sella per il triennio 2026-2028. Contestualmente l’assemblea degli azionisti ha dato il via libera al bilancio 2025 e a una politica di remunerazione dei soci più sostanziosa. Il nuovo board vede Paolo Scaroni alla presidenza e una composizione che include Johanna Arbib, Mario Corsi, Tiziana De Luca, Dario Frigerio, Alessandro Monteduro, Federica Seganti e Alessandra Stabilini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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