Atalanta Juve ecco cosa ha chiesto Spalletti ai calciatori nello spogliatoio per vincere la partita La rivelazione

Durante l’intervallo della partita tra Atalanta e Juventus, l’allenatore ha rivolto ai calciatori alcune richieste specifiche nello spogliatoio. La riunione si è concentrata su indicazioni tattiche e sulle strategie da adottare per migliorare la performance nella seconda parte del match. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma si sa che le parole del mister sono state dirette e finalizzate a ottenere una vittoria in questa sfida di Bergamo.

di Angelo Ciarletta Atalanta Juve, ecco cosa ha chiesto mister Luciano Spalletti ai calciatori per vincere la partita di Bergamo. La clamorosa rivelazione. La Juve espugna il campo dell’Atalanta puntando tutto sulla concretezza. Come riportato da La Stampa, nel match vinto sabato scorso, Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi uomini una prova di estrema abnegazione. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’obiettivo era chiaro: centrare il risultato a ogni costo, sacrificando l’estetica in favore di punti pesantissimi per la corsa Champions. Ne è scaturita una prestazione meno brillante dal punto di vista stilistico, ma caratterizzata da una serietà feroce e dalla costante voglia di rincorrere l’avversario.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, ecco cosa ha chiesto Spalletti ai calciatori nello spogliatoio per vincere la partita. La rivelazione Calciomercato Juve, Spalletti ha chiesto questi tre giocatori per gennaio: la rivelazione di Di Marziodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, per Di Marzio Spalletti ha chiesto un vice Kalulu, una alternativa a Yildiz e un centravanti. Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»Loyola Pisa, ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano: le cifre Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham...