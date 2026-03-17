Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, nel mondo del Milan si sono verificati alcuni episodi di tensione nello spogliatoio. I giocatori e lo staff si sono confrontati in modo deciso, provocando un clima di nervosismo che si è fatto percepire immediatamente dopo la partita. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma l’atmosfera all’interno del team appare tesa.

La sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico ha lasciato strascichi pesanti nell’ambiente rossonero. Oltre al gap con l’Inter salito a +8 e al sogno scudetto ormai quasi archiviato, il Milan deve fare i conti con un clima da polveriera dentro e fuori dal campo. Le tensioni emerse nella trasferta romana rischiano di minare la compattezza del gruppo in un momento decisivo della stagione. Il principale focolaio riguarda Rafael Leao. L’attaccante portoghese, già al centro delle polemiche per la sua prestazione opaca e il comportamento in panchina (frustrazione evidente con calci a bottigliette e rifiuto del contatto con Allegri), ha proseguito lo sfogo negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: tensioni nello spogliatoio

Articoli correlati

Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Entra con noi nello spogliatoio del MilanAbbiamo fatto insieme a Puma un giro nel ventre di San Siro solo una manciata di ore prima del derby che – forse! – ha riaperto il campionato.

Leggi anche: Calciomercato Milan: retroscena Maignan. In tre sono stati ‘decisivi’ per il sì al rinnovo, cos’è successo nello spogliatoio

CHIVU DISTRUGGE L'INTER NELLO SPOGLIATOIO!

Tutto quello che riguarda Milan tensioni nello spogliatoio

Temi più discussi: Perché Allegri scappa negli spogliatoi prima della fine? Non è solo scaramanzia; Lazio, rottura totale tra Lotito e i tifosi: Olimpico destinato a restare vuoto contro il Sassuolo dodici anni dopo la prima grande contestazione; Milan, tensione tra Leao e Pulisic dopo la Lazio: Allegri interviene nello spogliatoio; Milan, sale la tensione nello spogliatoio: il gesto di Leao non è piaciuto a nessuno.

Aria di maretta nello spogliatoio del Milan, prossimo avversario del Torino, con Allegri che è dovuto intervenireE’ volato qualche straccio fra Leão e Pulisic al termine della gara persa dal Milan con la Lazio e mister Allegri è dovuto intervenire. Dalle tensioni all’interno ... torinogranata.it

Milan, sale la tensione nello spogliatoio: il gesto di Leao non è piaciuto a nessunoRetroscena nello spogliatoio dei rossoneri dopo la sfida con la Lazio: il gesto di Leao ha lasciato tutti esterrefatti in casa Milan. spaziomilan.it

#Milan, #Allegri ha chiesto 4 colpi top: tutti gli obiettivi x.com