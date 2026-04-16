Un noto franchise di videogiochi, famoso per aver rivoluzionato il genere degli sparatutto negli ultimi sedici anni, si appresta a fare il suo debutto sul grande schermo. La produzione cinematografica è stata annunciata da una grande casa di distribuzione, che ha comunicato anche la data di uscita prevista. Tra i dettagli ufficiali, è stato confermato il coinvolgimento di un noto sceneggiatore e regista.

Il franchise videoludico che ha ridefinito il genere degli shooter negli ultimi sedici anni si prepara finalmente a invadere le sale cinematografiche. Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Paramount ha ufficializzato che il film di Call of Duty uscirà nei cinema il 30 giugno 2028. L’annuncio (riportato in rete da THR) segna un punto di svolta per lo studio sotto la nuova guida di David Ellison, intenzionato a potenziare i grandi franchise della major. Rob Kostich, a capo di Activision, è salito sul palco per sottolineare l’importanza della qualità in questo adattamento: “Volevamo fare un film solo se fosse stato fatto nel modo giusto.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Call of Duty sbarca al cinema: Paramount annuncia la data e il coinvolgimento di Taylor Sheridan

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