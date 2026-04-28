Il regista del film di Call of Duty contro i gamer | Chi gioca alla guerra è patetico

Da quotidiano.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista di un film ispirato a Call of Duty ha commentato pubblicamente i giocatori di videogiochi di guerra, definendoli patetici. La pellicola, programmata per uscire tra pochi giorni, sta già attirando attenzione e critiche sui social e tra gli appassionati. La dichiarazione ha generato reazioni contrastanti e alimentato il dibattito sul rapporto tra videogiochi e rappresentazioni della violenza. La discussione si concentra anche sulla percezione pubblica dei giochi militari e sulla loro influenza.

Roma, 28 aprile 2026 – Il film di Call of Duty finisce al centro delle polemiche ancora prima di uscire. A far discutere sono alcune dichiarazioni passate del regista Peter Berg, tornate al centro dell’attenzione mediatica, che riaprono il confronto tra industria, pubblico e rappresentazione della guerra. Le frasi che riaccendono il caso. A far esplodere la polemica sono alcune dichiarazioni rilasciate da Peter Berg nel 2013, e riemerse online nei giorni scorsi. Il regista, parlando dei videogiochi di guerra, aveva espresso un giudizio molto duro, definendo “patetico” chi passa ore a simulare conflitti davanti a uno schermo e criticando quella che vedeva come una forma di coraggio distante dalla realtà.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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