Call center Konecta futuro sempre più incerto per i 76 dipendenti | Tim vuol dimezzare il volume del lavoro
Il futuro dei 76 dipendenti del call center Konecta appare incerto a causa di una riduzione significativa dei volumi di lavoro. La commessa Tim 187, che rappresenta l’unico incarico ancora attivo, potrebbe essere ridotta di circa la metà. Questa decisione mette a rischio la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. La riduzione dei carichi di lavoro è stata comunicata come parte di una strategia di ristrutturazione da parte dell’azienda.
Si fa sempre più incerto il futuro dei 76 lavoratori Konecta, che rischiano di perdere il posto a causa della drastica riduzione dei volumi legati alla commessa Tim 187, attualmente l’unica ancora attiva. Nel pomeriggio del 27 maggio si è tenuta una riunione al Museo della Città di Livorno, alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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