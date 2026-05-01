Call center Tim posto a rischio per 76 lavoratori di Konecta | Corsa contro il tempo situazione drammatica

I 76 lavoratori del call center Konecta di via Firenze sono in attesa di aggiornamenti sulla loro situazione occupazionale, dopo che nella giornata di giovedì 30 aprile si sono ritrovati nella sede aziendale. La loro condizione è stata descritta come critica e difficile, mentre si cerca di capire quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che attendono notizie su un possibile futuro lavorativo.

“Le prospettive sono critiche, la situazione è drammatica”. Torna a levarsi con forza il grido d'allarme dei 76 dipendenti del call center Konecta di via Firenze, che nella mattinata di giovedì 30 aprile nella sede operativa della società hanno ascoltato con attenzione le parole dei.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Chiude il call center Contacta. Licenziamenti per 27 lavoratoriDopo mesi di trattative, con tanto di spiragli positivi, arriva la doccia fredda: chiude la sede campigiana del call center Contacta, cooperativa che... Vertenza call center Enel, indetto nuovo sit-in: "No a intelligenza artificiale per sostituire lavoratori"La protesta, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc, si svolgerà venerdì 10 dalle 11 davanti alla Prefettura di Bari. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tim Digital Hub: riorganizzazione o confinamento?; Call center Konecta situazione drammatica, 76 posti di lavoro a rischio; Cessione di Telecontact Center, cresce la preoccupazione tra i lavoratori di Catanzaro. Tim cede Telecontact: 1.591 dipendenti del call center esternalizzati, lavoreranno in appalto. Il timore di esuberiOltre 1.500 dipendenti espulsi dal perimetro aziendale e fatti confluire in una società di nuova costituzione, dove chi li caccia avrà solo una quota di minoranza. Un’operazione che, secondo i ... ilfattoquotidiano.it similen_, call center con sede in via Venezia, è pronto ad accogliere nuovi candidati. Partecipa alla prossima formazione gratuita: ti guideremo passo dopo passo fino a diventare un vero venditore Con sole 4 ore al giorno puoi raggiungere grandi soddisf - facebook.com facebook