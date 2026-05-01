Primo Maggio Cgil Cisl e Uil Umbria a Umbertide | Un lavoro dignitoso per il futuro dell’Umbria

Il Primo Maggio in Umbria ha visto la partecipazione di sindacati e cittadini ad Umbertide, dove Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato per chiedere un lavoro stabile, dignitoso e equamente retribuito. L’evento ha coinvolto molte persone, tra giovani e famiglie, e si è svolto nel rispetto delle consuete tradizioni di questa giornata. La manifestazione si è concentrata sul futuro occupazionale della regione e sulla richiesta di condizioni lavorative più giuste.

“Vogliamo un lavoro stabile, dignitoso e giustamente retribuito”. Questo il messaggio che Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria hanno lanciato dal palco del Primo maggio confederale regionale svoltosi a Umbertide, che ha visto una grande partecipazione di giovani e famiglie. In testa al corteo, a seguito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Il Primo Maggio a Milano: il corteo di Cgil, Cisl e Uil, quello dei Cobas e la May day ParadeAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it Primo Maggio, Fumarola (Cisl): Dl Lavoro è ulteriore passo avanti(LaPresse) Questo ulteriore provvedimento che va nella direzione anche di una serie di richieste che la Cisl ha fatto nel corso di questi mesi, ... stream24.ilsole24ore.com Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi delle forze dell' - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com