caldo bollino giallo a messina e reggio calabria fino a domenica

Notizia in breve

Da oggi e fino a domenica 31 maggio, 27 città italiane sono sotto un livello di pre-allerta per il caldo, con bollino giallo. Le temperature elevate interessano principalmente Messina e Reggio Calabria, dove si prevede un aumento delle ondate di calore. La situazione si mantiene stabile e senza peggioramenti significativi rispetto ai giorni precedenti. Le autorità raccomandano attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore più calde della giornata.