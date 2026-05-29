Caldo bollino giallo a Messina e Reggio Calabria fino a domenica
Da oggi e fino a domenica 31 maggio, 27 città italiane sono sotto un livello di pre-allerta per il caldo, con bollino giallo. Le temperature elevate interessano principalmente Messina e Reggio Calabria, dove si prevede un aumento delle ondate di calore. La situazione si mantiene stabile e senza peggioramenti significativi rispetto ai giorni precedenti. Le autorità raccomandano attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore più calde della giornata.
Il caldo concede una piccola tregua tanto che da oggi fino a domenica 31 maggio prevale il livello di pre-allerta per gran parte delle 27 città monitorate dal sistema operativo coordinato dal Ministero della Salute. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore bollino giallo, dunque, per tre giorni consecutivi per Bolzano, Cagliari, Catania. Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo. Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino verde (nessun rischio) per tutto il weekend per Bari e Campobasso. Le città che cambiano livello Ancona, oggi in verde, il 30 e il 31 maggio passa in stato di pre-allerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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