Il caldo non molla la Sicilia Messina da bollino giallo fino al 29 maggio

I primi segnali d'estate si avvertono in tutta la Sicilia e anche a Messina. In riva allo Stretto infatti scatta il bollino giallo anche per le giornate di giovedì 28 e venerdì 29 maggio, una misura già prevista per oggi 27 maggio. A confermarlo è l'ultimo bollettino emesso dalla Protezione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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