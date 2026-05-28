Ondate di caldo a Reggio Calabria scatta il bollino giallo | ecco fino a quando

A Reggio Calabria, è stato attivato il bollino giallo per ondate di calore, livello 1, fino a fine giornata. La misura riguarda anche altre 20 città italiane, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le temperature attuali, a fine maggio, sono elevate e ricordano l’estate. Non sono stati segnalati eventi estremi o allerte di livello superiore.

È fine maggio ma le temperature sanno di calura e d'estate. A Reggio Calabria, su indicazioni dell'ultimo bollettino sulle ondate di calore, diffuso ieri dal ministero della Salute, è scattato, come per altre 20 città italiane, il bollino giallo (livello 1), che continuerà anche nella giornata di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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