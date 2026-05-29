Caldo allenta la morsa sull’Italia oggi solo una città da bollino arancione

Oggi in Italia una sola città presenta il bollino arancione per il caldo, mentre ieri erano state Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino a registrare temperature elevate e afa intensa.

(Adnkronos) – Il caldo allenta la sua morsa sull'Italia, dopo la giornata di ieri che è stata caratterizzata da afa e alte temperature, con bollino rosso a Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. L'allerta scende già da oggi, venerdì 29 maggio, come emerge dall'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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