Il 25 maggio è partito il piano nazionale contro le ondate di calore, con l’attivazione del nuovo sistema di monitoraggio del caldo. In Italia, 12 città hanno ricevuto il bollino arancione, segnalando condizioni di elevata temperatura. Il sistema è stato promosso dal Ministero della Salute e mira a proteggere le persone più vulnerabili nei mesi estivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Parte il piano nazionale contro le ondate di calore. Da oggi, 25 maggio, è ufficialmente operativo il nuovo sistema di monitoraggio del caldo promosso dal Ministero della Salute, pensato per tutelare soprattutto le persone più fragili durante i mesi estivi. Il piano prevede la pubblicazione quotidiana di bollettini dedicati alle ondate di calore, con aggiornamenti specifici per ogni città monitorata. I report vengono inviati ai centri locali incaricati degli interventi socio-sanitari e pubblicati online per informare tempestivamente la popolazione sui possibili rischi legati alle alte temperature. Come funziona il sistema di allerta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Allerta caldo in Italia: 12 città con bollino arancione

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